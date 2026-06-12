Пенсии по старости захотели назначать автоматически

Министерство труда РФ предложило назначать пенсии проактивно, то есть без обращения гражданина в соответствующий орган (Соцфонд). Такой законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о выплатах по старости, а также досрочных пенсиях для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Согласно документу, выплату назначат автоматически, когда гражданин достигнет установленного законом возраста для выхода на пенсию или когда появятся условия для этого. Подавать заявление не потребуется.

«Решение о назначении страховой пенсии по старости принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства лица за 30 календарных дней до достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона», - говорится в законопроекте.

Если гражданин не хочет получать выплаты, он должен подать заявление об этом в Соцфонд.

Сейчас пенсия по старости автоматически назначается только некоторым категориям россиян, например инвалидам и потерявшим кормильца.