Пенсии по старости захотели назначать автоматически

Общество

Пенсии по старости захотели назначать автоматически
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Министерство труда РФ предложило назначать пенсии проактивно, то есть без обращения гражданина в соответствующий орган (Соцфонд). Такой законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о выплатах по старости, а также досрочных пенсиях для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Согласно документу, выплату назначат автоматически, когда гражданин достигнет установленного законом возраста для выхода на пенсию или когда появятся условия для этого. Подавать заявление не потребуется.

«Решение о назначении страховой пенсии по старости принимается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту жительства лица за 30 календарных дней до достижения возраста, предусмотренного частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона», - говорится в законопроекте.

Если гражданин не хочет получать выплаты, он должен подать заявление об этом в Соцфонд.

Сейчас пенсия по старости автоматически назначается только некоторым категориям россиян, например инвалидам и потерявшим кормильца.

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