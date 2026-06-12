13 июня в Пензенской области термометр покажет +30

В субботу, 13 июня, в Пензенской области ожидается жаркая погода, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на субботу температура опустится до +11…+16 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром термометр покажет около +20. Небо будет ясным.

Днем синоптики обещают переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Ранее сообщалось, что в праздничные выходные на погоду в регионе окажет влияние воздушный вихрь из Европы, главный эффект которого - усиление жары.