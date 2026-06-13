В Пензенской области объявлена высокая пожарная опасность лесов

В Пензенской области с 13 по 16 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), предупредили в Приволжском УГМС.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он означает, что вероятны неблагоприятные явления, такие как жаркая погода, грозы, молнии и т. п.

Пензенцам рекомендуется быть предельно осторожными при обращении с огнем: в лесу запрещается бросать горящие спички, окурки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Кроме того, под запретом разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Развести огонь можно на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. После пламя необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Ранее стало известно, что на погоду в регионе оказывает влияние воздушный вихрь из Европы, главный эффект которого - усиление жары. Однако в ближайшие дни на территорию европейской части России зайдет прохладная воздушная масса из Атлантики. Температура начнет снижаться, в том числе и в Сурском крае.