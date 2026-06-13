14 июня в Пензенской области ожидается гроза

В Пензенской области в воскресенье, 14 июня, жаркая погода начнет постепенно отступать. Ожидаются осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 14-е число местами в регионе пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура опустится до +11…+16 градусов.

Утром прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит около +20 градусов.

Днем в большинстве районов области ожидается кратковременный дождь, гроза. Возможен град. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с. Термометр покажет +24…+29 градусов.

На предстоящей неделе в регион придет похолодание. Днем температура не превысит +22 градуса.