14 июня в Пензенской области ожидается гроза

Общество

14 июня в Пензенской области ожидается гроза
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В Пензенской области в воскресенье, 14 июня, жаркая погода начнет постепенно отступать. Ожидаются осадки, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 14-е число местами в регионе пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура опустится до +11…+16 градусов.

Утром прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит около +20 градусов.

Днем в большинстве районов области ожидается кратковременный дождь, гроза. Возможен град. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с. Термометр покажет +24…+29 градусов.

На предстоящей неделе в регион придет похолодание. Днем температура не превысит +22 градуса.

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