В праздновании Дня России приняли участие более 80 000 пензенцев

В Пензе в праздновании Дня России, в пятницу, 12 июня, приняли участие около 83 000 человек, рассказал глава города Олег Денисов.

Общественный порядок на мероприятиях охраняли сотрудники полиции. Происшествий не допущено.

«Сейчас «Пензавтодор» наводит чистоту на основных площадках празднования. Есть вопросы к бизнесу, но к началу рабочего дня и предприниматели должны очистить урны и убрать мусор около своих объектов», - сообщил Олег Денисов в своем канале в МАХ утром 13 июня.

По его словам, традиционный обход показал, что пензенцы любят город и бережно относятся к его благоустройству.

В субботу празднование продолжится. Для горожан организовали мероприятия в парке Белинского, Детском парке. В 18:00 в сквере Денисова Давыдова стартует фестиваль «Музыка - улицам города».