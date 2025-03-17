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Общество

В мэрии признали один минус блоков на проспекте Победы

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Разделительные блоки не исчезнут с проспекта Победы в Пензе, хотя они и затрудняют содержание проезжей части. Предложение убрать бетонные конструкции внес депутат Юрий Зиновьев на заседании комиссии гордумы в понедельник, 17 марта.

Инициативу прокомментировал глава Пензы Олег Денисов. «Я считаю, они должны оставаться», - заявил он.

Денисов пояснил, что блоки делают свое дело - защищают участников движения. По его словам, в некоторых случаях они уберегли от серьезных аварий.

Однако глава города отметил и минус: установка препятствий на дороге затрудняет ее содержание. Кроме того, требуются дополнительные расходы - необходимо нанести на блоки разметку, установить новые световозвращающие элементы.

Юрий Зиновьев, аргументируя свою позицию, напомнил, что блоки могут не только предотвращать ДТП, но и становиться их причиной. Депутат предложил демонтировать их и перенести в другое место, где они нужнее.

Такое возможно только при коллегиальном решении, ответил Денисов. Вопрос должны рассмотреть специалисты и региональный минстрой.

762 железобетонных блока на участке проспекта от улицы Минской до Беляева установили летом 2024 года за 40 млн рублей. В декабре случилось то, чего опасались многие водители: автомобиль на полном ходу налетел на преграду, незаметную в темное время суток. После этого было решено выделить конструкции при помощи крупных световозвращающих элементов.

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