Названо число малышей в Пензенской области, посещающих детсады

По последним данным Пензастата, число детей дошкольного возраста, которые посещают сады, составило 43 532.

52,3% из них мальчики, 47,7% - девочки.

Наибольшая часть воспитанников детских садов (79,1%) живут в городах, остальные 20,9% - в сельской местности.

По данным Пензастата за 2024 год, дошкольные образовательные учреждения посещали 46 282 ребенка.

Многие юные пензенцы получают дополнительное образование в кружках, секциях, школах. На 1 января 2026 года большинство их (56 900) выбрали общеразвивающие программы физкультурно-оздоровительной направленности. Чуть меньше детей (56 168) предпочли художественную направленность.