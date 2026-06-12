Перечислены продукты, которые нельзя есть перед перелетом

За пару часов до посадки на самолет не рекомендуется есть бобовые, капусту (в том числе брокколи и цветную), лук и свежую сдобу, предупредила нутрициолог Марина Жигульская.

«Лучше избегать продуктов, которые усиливают газообразование. Точный список индивидуален и зависит от реакций организма в каждом конкретном случае», - пояснила эксперт в беседе с изданием «Газета.ru».

Также Жигульская порекомендовала отказаться перед вылетом от плотной и жирной пищи: бургера с картошкой фри, шаурмы, пиццы с сыром, жареного мяса. Организм будет долго переваривать эти блюда, в итоге человек, находящийся в дороге, может почувствовать тяжесть, сонливость, изжогу.

«Отдельно - про соль. Чипсы, соленые орехи, колбасы, сыры и готовые снеки не только провоцируют жажду, но и могут усиливать отечность, особенно в жару и во время длительных перелетов. Это связано с тем, что натрий задерживает жидкость в организме, а в самолете, где легче наступает обезвоживание, эффект становится заметнее», - рассказала нутрициолог.

Еще один совет - отказаться от незнакомой или экзотической еды. Такие блюда могут вызвать нежелательную реакцию ЖКТ, а болезнь в дороге это масса неудобств и проблем.

Эксперт предложила есть перед вылетом привычную домашнюю еду: курицу или рыбу с гарниром, омлет с овощами, рис с индейкой и так далее. Блюдо должно быть умеренно жирным и не перегружать пищеварительную систему.