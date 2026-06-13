Раскрыто оптимальное время хранения окрошки

В окрошке из-за сочетания свежих овощей, зелени, мяса и жидкой основы бактерии размножаются очень быстро. Долго хранить это блюдо нельзя.

«Вареные яйца, колбаса, мясо, кисломолочная основа или квас в жару становятся идеальной средой для размножения микроорганизмов, особенно если блюдо хотя бы ненадолго оставалось при комнатной температуре», - предупредила в беседе с изданием «Газета.ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

Она посоветовала хранить нарезанные ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать непосредственно перед подачей. Такую заготовку можно держать в холодильнике до суток или чуть дольше (при стабильной температуре +2…+4 градуса).

Заправленную окрошку следует хранить в холодильнике не более двух часов, особенно если она сделана на кефире.

«Кисломолочные продукты в сочетании с зеленью и белковыми ингредиентами довольно быстро начинают менять микрофлору блюда», - отметила эксперт.

Окрошку на квасе также нужно употребить в течение двух часов.

По словам Джабаковой, особенно опасно для этого блюда повторное охлаждение, когда окрошку оставляют на столе на пару часов, не съедают, а затем убирают в холодильник.

«Многие недооценивают, насколько быстро бактерии размножаются в холодных блюдах при температуре от +20 градусов. Даже если вкус и запах еще кажутся нормальными, микробиологические процессы уже активно идут», - подчеркнула эксперт.

На то, что блюдо испортилось, указывают пузырьки газа, изменение консистенции, слизистость, странное послевкусие или резкость аромата. Однако, по словам Анны Джабаковой, не всегда бактерии заметно меняют вкус блюда на ранних этапах.