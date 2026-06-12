На улице Московской открыли обновленную Галерею почета и славы

В пятницу, 12 июня, в День России, в Пензе открыли обновленную Галерею почета и славы на улице Московской.

Сюда занесены наименования организаций, коллективы которых внесли весомый вклад в реализацию социальной и экономической политики региона.

В галерее висят 20 фотографий лучших специалистов разных отраслей. Это сотрудники заводов и фабрик, врачи, педагоги, строители, работники культуры и спорта и так далее.

В День России в Пензе запланировано множество праздничных мероприятий (0+). Они пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, парке «40 лет Победы», на набережной Суры и на Фонтанной площади.

12 июня 2025-го в сквере Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького в Пензе торжественно открыли памятный знак, посвященный участникам специальной военной операции. Основой композиции стали символ Z (лозунг «За Победу») и образ Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем воинов.