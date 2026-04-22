Жителей Пензенской области ждет 4-дневная рабочая неделя

Следующая рабочая неделя будет короткой: жители Пензенской области, как все россияне, будут трудиться только 4 дня, с 27 по 30 апреля (понедельник - четверг).

При этом последний рабочий день месяца как предпраздничный будет сокращен на 1 час.

Затем пензенцев ждут три дня отдыха с 1 по 3 мая. К обычным выходным добавится пятница - на нее выпал Праздник Весны и Труда.

В этом году майские выходные станут самыми короткими за последние 8 лет. Суммарно граждане отдохнут 6 дней: 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и 11-го.

Сокращение числа нерабочих дней в последний весенний месяц произошло из-за длинных новогодних каникул. В этом году россияне отдыхали 12 дней.

