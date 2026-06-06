Раскрыта опасность тополиного пуха для глаз

В сезон тополиного пуха аллергикам лучше ограничить выход на улицу в сухие и ветреные дни, посоветовала врач Наталья Савицкая.

Сам пух не является аллергеном, он состоит из чистой целлюлозы. Однако пушинки собирают пыльцу растений, споры плесени, токсичную городскую пыль. Все это раздражает дыхательные пути, а также глаза.

«Тополиный пух может нанести вред глазам. Прежде всего, это механическое раздражение - жесткие волокна пуха могут травмировать слизистую оболочку глаз, вызывая зуд, ощущение инородного тела и покраснение», - предупредила Савицкая в беседе с изданием mir24tv.

По ее словам, аллергены, цепляющиеся за пух, при контакте со слизистой глаза провоцируют аллергический конъюнктивит. А если человек после попадания пушинки трет глаза грязными руками, есть риск занести инфекцию и спровоцировать бактериальный конъюнктивит.

Врач назвала тревожные сигналы, при появлении которых необходимо обратиться к специалисту:

- сильная, нестерпимая боль в глазу, сопровождающаяся в некоторых случаях головной болью, тошнотой или рвотой;

- сильное покраснение глаз, гнойные или слизистые выделения из них, зуд, ощущение песка;

- ощущение инородного тела в глазу, которое не проходит после промывания;

- раздвоение изображения (особенно если оно сопровождается головной болью, слабостью, головокружением);

- боль после зрительной нагрузки.

В сезон тополиного пуха Савицкая посоветовала использовать солнечные очки - особенно утром, когда концентрация максимальная. После возвращения с улицы рекомендуется промывать глаза чистой водой, чаще менять одежду и принимать душ.