6 июня в Пензенской области ожидается до +24 градусов

Общество

6 июня в Пензенской области ожидается до +24 градусов
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6 июня в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +7...+12 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +19...+24. К ночи на воскресенье прогнозируется снова +7...+12, вероятность осадков окажется минимальной.

На протяжении суток будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в выходные Пензенская область останется под влиянием антициклона, сохранится теплая погода.

В старину подмечали: если 6 июня шел дождь, стоило ждать хорошего урожая грибов.

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