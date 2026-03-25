Майские выходные в 2026 году будут короткими

В этом году майские выходные станут самыми короткими за последние 8 лет.

Суммарно граждане отдохнут 6 дней: 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и 11-го. Для сравнения: в 2025-м майские праздники длились 8 дней, столько же - в 2022-м, 2024-м, а в 2023-м - 7.

Сокращение числа нерабочих дней в последний весенний месяц произошло из-за длинных новогодних каникул. В этом году россияне отдыхали 12 дней.

Всего в России согласно Трудовому кодексу установлено 14 праздничных дней в течение года. Если они выпадают на выходные, их переносят.

В 2026 году будет 247 рабочих дней - столько же, сколько и в 2025-м.

