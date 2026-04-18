Два дня перед праздниками сделают сокращенными

Перед майскими праздниками сокращенными рабочими днями станут четверг, 30 апреля, и пятница, 8 мая. Этого требует статья 95 Трудового кодекса РФ.

Работа должна быть сокращена на 1 час.

Ранее сообщалось, что в этом году майские выходные станут самыми короткими за последние 8 лет.

Суммарно граждане отдохнут 6 дней: 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и 11-го. Для сравнения: в 2025-м майские праздники длились 8 дней, столько же в 2022-м, 2024-м, а в 2023-м - 7.

Сокращение числа нерабочих дней в последний весенний месяц произошло из-за длинных новогодних каникул. В этом году россияне отдыхали 12 дней.