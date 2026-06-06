Создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе наметили на 2028 год

В Пензе запланировали переоснастить отделение радиотерапии областного онкодиспансера. В частности, хотят закупить ОФЭКТ/КТ. Это гибридное оборудование, которое сочетает однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) и рентгеновскую компьютерную томографию (КТ).

О будущей закупке говорится в постановлении областного правительства, в котором утверждается региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Также запланировано приобретение циклотрона (ускорителя заряженных частиц). Этот аппарат играет большую роль в ядерной медицине.

ПЭТ/КТ центр на базе онкодиспансера предполагают создать в 2028 году. Специалисты будут выполнять исследования по нескольким направлениям: кардиология, неврология, эндокринология, онкология.

О создании в области ПЭТ-центра речь ведется уже несколько лет. Сообщалось, что такие технологии могут появиться до 2030 года.