В Пензе отметили 308-летие российской полиции

В Управлении МВД России по Пензенской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 308-летию российской полиции.

Оно началось с торжественного возложения цветов к мемориалу погибших сотрудников. Ветераны и действующие полицейские почтили память павших минутой молчания.

Глава ведомства Павел Гаврилин поздравил личный состав с праздником.

«Этот долгий и славный путь, пройденный российской полицией, отмечен не только героическими свершениями, но и непростыми испытаниями, которые закалили характер и укрепили дух служителей закона. Особую ценность для действующих сотрудников представляет бесценный опыт ветеранов. Их мудрость, накопленная годами службы, знания, полученные в самых разных и сложных ситуациях, становятся надежной опорой и ориентиром», - отметил Гаврилин.

Отличившихся сотрудников наградили, им вручили медали, почетные грамоты и благодарственные письма министра внутренних дел РФ.

Российская полиция ведет отчет своей истории с 1718 года, когда Петр I учредил должность генерал-полицмейстера. Современное название ведомство вернуло себе после реформы, проведенной в 2011 году.