Подрядчик готовит основание модульного ФОКа на Шуисте

Общество

Подрядчик готовит основание модульного ФОКа на Шуисте
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В Пензе подрядчик занят устройством основания модульного ФОКа на Шуисте. Сооружение появится на территории школы № 66 на улице Медицинской, 1а.

Подрядчик готовит основание модульного ФОКа на Шуисте

Ход работ в пятницу, 5 июня, проверил глава города Олег Денисов.

Общая площадь ФОКа составит порядка 1 500 кв. метров. Внутри сделают просторный зал, раздевалки с душевыми, медкабинет и административные помещения.

«Весь объем работ планируем завершить в этом году. К сентябрю должны быть готовы фундамент, стены и кровля. Сроки сжатые, контроль будет постоянным», - написал Денисов в своем канале в МАХ.

Подрядчик готовит основание модульного ФОКа на Шуисте

О том, что в Пензе начали возведение модульного ФОКа, стало известно 1 июня. Также специалисты приступили к строительству бассейна в Заре.

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