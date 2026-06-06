Подрядчик готовит основание модульного ФОКа на Шуисте

В Пензе подрядчик занят устройством основания модульного ФОКа на Шуисте. Сооружение появится на территории школы № 66 на улице Медицинской, 1а.

Ход работ в пятницу, 5 июня, проверил глава города Олег Денисов.

Общая площадь ФОКа составит порядка 1 500 кв. метров. Внутри сделают просторный зал, раздевалки с душевыми, медкабинет и административные помещения.

«Весь объем работ планируем завершить в этом году. К сентябрю должны быть готовы фундамент, стены и кровля. Сроки сжатые, контроль будет постоянным», - написал Денисов в своем канале в МАХ.

О том, что в Пензе начали возведение модульного ФОКа, стало известно 1 июня. Также специалисты приступили к строительству бассейна в Заре.