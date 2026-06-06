Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов

Общество

Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов
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В субботу, 6 июня, в сквере Студенческих Отрядов в Пензе (Заводской район) прошел субботник. В нем принял участие глава города Олег Денисов.

Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов

Территорию приводили в порядок также сотрудники администрации Октябрьского района.

«Убрали мусор и сухостой, покосили траву. Рад был лично поприветствовать и выразить благодарность местным жителям, которые тоже подключились к мероприятиям по благоустройству», - написал Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов

На фотографиях с мероприятия чиновник лично косит траву на газоне.

Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов

6 июня субботник организовали во всех районах Пензы. Областной центр благоустраивают ко Дню России, который отмечается 12-го числа.

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