Глава Пензы лично покосил траву в сквере Студенческих Отрядов

В субботу, 6 июня, в сквере Студенческих Отрядов в Пензе (Заводской район) прошел субботник. В нем принял участие глава города Олег Денисов.

Территорию приводили в порядок также сотрудники администрации Октябрьского района.

«Убрали мусор и сухостой, покосили траву. Рад был лично поприветствовать и выразить благодарность местным жителям, которые тоже подключились к мероприятиям по благоустройству», - написал Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

На фотографиях с мероприятия чиновник лично косит траву на газоне.

6 июня субботник организовали во всех районах Пензы. Областной центр благоустраивают ко Дню России, который отмечается 12-го числа.