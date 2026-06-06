Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в Пензенской области ожидается северный ветер и переменная облачность, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 7-е число температура опустится до +8…+13 градусов. Осадков не прогнозируется.

Утром будет около +15 градусов, ожидается солнечная погода.

Днем преимущественно без осадков. Ветер задует с севера со скоростью 6-11 м/с. Термометр покажет +20…+25 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные Пензенская область останется под влиянием антициклона. Местами могут пройти осадки.