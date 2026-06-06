В дни выпускных балов в Пензе запретят продажу спиртного

В Пензе в дни выпускных балов у одиннадцатиклассников и девятиклассников не будут продавать алкоголь. Ограничение вводит постановление городской администрации, которое сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Праздники состоятся в субботу, 27 июня, и вторник, 30 июня, соответственно. В эти дни спиртное запретят продавать с 10:00 до 22:00.

Районным администрациям поручат провести разъяснительную работу с руководителями торговых точек и предпринимателями.

Полиция должна будет усилить контроль за соблюдением запрета.

Ранее в Пензе не продавали алкоголь 26 мая, в день праздника «Последний звонок». Во всех районах города проводились рейды. Проверяющие зафиксировали несколько нарушений запрета.