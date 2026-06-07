Отключения света в Пензе 8 июня: список адресов

В понедельник, 8 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, вблизи Окружной и на Бугровке.

С 8:30 до 10:00 ресурс не будут подавать на Володарского, 22а.

с 10:00 до 12:00 приостановится электроснабжение по адресам:

- пр-д Володарского, 1-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112;

- ул. Вишневая, 63, 65, 67;

- 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5;

- ул. Воронова, 26а;

- ул. Краснова, 115, 119;

- ул. Красные Кирпичики, Ново-Тамбовская, Овражная, 1-й Овражный пр-д, 1-й и 2-й Подгорный пр-ды, Подгорный пер. (без уточнений по номерам строений);

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 13:00 до 15:30 ожидаются отключения по адресам:

- ул. Брянская, 15, 17, 19;

- ул. Будашкина, 1-18, 20, 21, 23-25, 27-32, 34, 36;

- пр-д Будашкина, 17, 19, 21, 23, 25, 26Б, 27-38, 40-42, 44-51, 53-56, 58, 60;

- ул. Гастелло, 72-82 (четные), 83-89, 91-93, 95-97, 99, 101-107, 109-111, 113-121 (нечетные);

- ул. Кольцова, 3, 9, 11, 15, 25, 27, 29;

- ул. Маресьева, 88-91, 94-112, 114-128;

- ул. Сурикова, 48-62 (четные), 63-66, 68, 69-89 (нечетные), 103;

- ул. Челюскина, 43, 45, 47, 49, 51, 53-68, 70, 72, 74, 76, 76Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.