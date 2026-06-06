Электрический проезд частично перекроют

Общество

Электрический проезд частично перекроют
Печать
Max

В Пензе в Электрическом проезде (Терновка) планируется строительство дождеприемного колодца, сообщили в городской администрации.

В связи с этим частично перекроют проезжую часть в районе дома № 2.

Участок будет недоступен с 8:00 понедельника, 8 июня. Работы хотят завершить до 11-го числа.

Электрический проезд частично перекроют

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данные изменения при планировании маршрута», - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в городе на месяц перекрыли участок в районе дома № 93Б на улице Калинина - за ТЦ «Фортуна», начиная примерно от пересечения с проездом Богданова и до улицы Краснова. Тепловики планируют заменить здесь часть труб. Ремонт намерены завершить до 4 июля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие ремонт водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!