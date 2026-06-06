Электрический проезд частично перекроют

В Пензе в Электрическом проезде (Терновка) планируется строительство дождеприемного колодца, сообщили в городской администрации.

В связи с этим частично перекроют проезжую часть в районе дома № 2.

Участок будет недоступен с 8:00 понедельника, 8 июня. Работы хотят завершить до 11-го числа.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данные изменения при планировании маршрута», - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в городе на месяц перекрыли участок в районе дома № 93Б на улице Калинина - за ТЦ «Фортуна», начиная примерно от пересечения с проездом Богданова и до улицы Краснова. Тепловики планируют заменить здесь часть труб. Ремонт намерены завершить до 4 июля.