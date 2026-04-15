Названо число живущих в Пензенской области ветеранов войны

В 2026 году в Пензенской области каждого ветерана Великой Отечественной войны лично поздравят с Победой представители исполнительных органов и муниципалитетов. Всего их в регионе осталось 115.

Во дворах ветеранов и тружеников тыла выступят творческие коллективы, сообщили в областном правительстве.

В Пензе программу концертов начали составлять с конца марта. Как правило, на них не звучат грустные песни - исполняются знаменитые «Валенки» Лидии Руслановой, легендарная «Катюша».

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять ежегодную выплату ко Дню Победы. 10 000 рублей положены тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Средства доставляются банками и почтой вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями по графику, то есть с 3 апреля.

Никуда обращаться или подавать заявления не нужно. Деньги перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у Соцфонда данных.