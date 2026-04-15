Общество

Названо число живущих в Пензенской области ветеранов войны
Печать
Max

В 2026 году в Пензенской области каждого ветерана Великой Отечественной войны лично поздравят с Победой представители исполнительных органов и муниципалитетов. Всего их в регионе осталось 115.

Во дворах ветеранов и тружеников тыла выступят творческие коллективы, сообщили в областном правительстве.

В Пензе программу концертов начали составлять с конца марта. Как правило, на них не звучат грустные песни - исполняются знаменитые «Валенки» Лидии Руслановой, легендарная «Катюша».

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять ежегодную выплату ко Дню Победы. 10 000 рублей положены тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. Средства доставляются банками и почтой вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями по графику, то есть с 3 апреля.

Никуда обращаться или подавать заявления не нужно. Деньги перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у Соцфонда данных.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ветеран победа праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!