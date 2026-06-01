В Пензенской области началась первая смена в летних лагерях

В Пензенской области началась первая смена летней оздоровительной кампании. Детей готовы принять 302 лагеря: 12 загородных, 9 - труда и отдыха и 281 пришкольный (с дневным пребыванием).

По данным регионального минобра, в первую смену смогут отдохнуть 23 585 человек. Для находящихся в трудной жизненной ситуации выделено более 5 300 мест.

Отдых будет организован по разным направлениям.

«От формирования лидерского актива и патриотической программы «Герои Отечества» до специализированных смен для талантливых детей и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Важными событиями лета станут единые дни «Общества «Знание», а также мероприятия по безопасности дорожного движения совместно с УМВД», - перечислили в министерстве.

По всем лагерям провели проверку, санитарно-эпидемиологические заключения выданы, договоры на питание заключены. Персонал прошел медицинские осмотры.

В организациях также есть автоматическая пожарная сигнализация и средства тушения огня. К местам отдыха детей доставят под контролем ГАИ по согласованным маршрутам. Транспортные средства исправны, заверили в минобре.

Ранее в министерстве ЖКХ и ГЗН рассказали, где будут находиться дети при объявлении ракетной опасности в лагере. Их переместят в специально подготовленные укрытия или другое безопасное место.