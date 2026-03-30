В Пензе готовятся к концертам под окнами ветеранов

Max

Для ветеранов и тружеников тыла в преддверии 9 Мая по традиции устроят концерты под окнами. Проведение акции «Ласточки Победы» обсуждалось на совещании в городской администрации.

Сейчас составляется список адресов, утверждается творческая программа, определяется период организации мероприятия.

«Важно, чтобы каждый ветеран почувствовал внимание и заботу. Это возможность сказать спасибо тем, кто подарил нам мирное небо. Выступления артистов должны быть по-настоящему душевными», – отметил замглавы администрации Пензы Сергей Волков. Его процитировала пресс-служба мэрии.

Как правило, «Ласточки» стараются не петь грустные песни на своих концертах - исполняют знаменитые «Валенки» Лидии Руслановой, легендарную «Катюшу».

За выступлением следят не только ветераны, но и их соседи, некоторые выходят во двор и начинают петь вместе с артистами - получается настоящий концерт.

