Обнародован график перечисления повышенных пенсий в апреле

С 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий - они вырастут на 6,8%. Их перечислят получателям по привычному графику, сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

«Социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Она может быть разных видов: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Пензенской

области получателями социальных пенсий являются 27 420 человек», - уточнили специалисты.

Также будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению. Их в регионе получают 15 410 человек. Такие выплаты положены участникам Великой Отечественной Войны; гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»; военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и нетрудоспособным членам их семей; гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и нетрудоспособным членам их семей; космонавтам и летчикам-испытателям.

В апреле пенсии жителям региона перечислят по следующему графику: 3 апреля они придут получателям, у которых установлена дата доставки на 5 - 12 числа; 13 апреля - на 13 - 22 числа; 23 апреля - на 23 - 25 числа.

Зачисление средств на счета производится не позднее следующего дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.

пенсия выплата соцфонд
 
 
 
 
 

