19 студенческих семей получили выплату за рождение ребенка

В Пензенской области 19 студенческих семей воспользовались правом на получение единовременной выплаты в размере 200 000 рублей при рождении ребенка (детей). Она была установлена в 2026 году.

О реализации мер поддержки в понедельник, 1 июня, во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказал врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

Право на выплату имеют родители (оба либо единственный) в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами России, постоянно проживающими на территории региона не менее 3 лет и обучающимися по программам среднего профессионального или высшего образования на дату рождения малыша.

При оформлении потребуются следующие бумаги:

- согласие на обработку персональных данных;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- копия свидетельства о браке (за исключением единственного родителя);

- копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания в Пензенской области (при необходимости), - адресной справки, поквартирной карточки;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка, подтверждающая обучение родителей.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2026 года более 150 беременных студенток получили по 100 000 рублей.