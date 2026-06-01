Подписан указ об охранной зоне Ахунского соснового бора

Губернатор Пензенской области подписал указ об охранной зоне особо охраняемой природной территории - памятника природы регионального значения «Ахунский сосновый бор».

Документом создается охранная зона памятника и устанавливаются ее границы. Цель - защитить Ахунский сосновый бор и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты от неблагоприятных воздействий.

Охранная зона памятника природы расположена на территории Железнодорожного района Пензы, ее общая площадь составляет 102,3 гектара. Границы охранной зоны проходят на расстоянии 50 м от границы памятника.

«Земельные участки в границах охранной зоны памятника природы у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима», - указано в документе.

Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

На территории Ахунского соснового бора запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности:

- проведение сплошных и выборочных рубок интенсивностью свыше 30%, кроме рубок, проводимых

при осуществлении противопожарных и санитарно-защитных мероприятий, при размещении, эксплуатации, осуществлении ремонта и реконструкции линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;

- подсочка лесных насаждений, в том числе для сбора древесных соков;

- деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории;

- проведение мелиоративных работ, буровых работ, геолого-разведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых;

- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, а также их мест обитания и произрастания;

- интродукция (переселение за пределы естественного ареала. - Прим. ред.) живых организмов в целях их акклиматизации;

- оставление надписей и знаков на деревьях;

- пускание палов, выжигание растительности;

- использование открытого огня (костры, мангалы, жаровни и т. д.), а также организация туристических стоянок вне специально оборудованных мест;

- стоянка и движение механических транспортных средств вне существующих дорог;

- строительство объектов капитального строительства, за исключением линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, а также проведения реконструкции объектов капитального строительства, созданных (возведенных) до принятия решения об установлении охранной зоны;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- применение ядохимикатов 1 и 2 класса опасности, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- любая деятельность, связанная с размещением (хранением, захоронением, обезвреживанием) отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- захоронение и (или) сброс в водоемы пищевых, бытовых, промышленных отходов;

- уничтожение и порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов).