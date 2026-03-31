В апреле ветеранам начнут перечислять выплаты к 9 Мая

В апреле ветеранам Великой Отечественной войны начнут перечислять ежегодную выплату ко Дню Победы. 10 000 рублей положены тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Средства будут доставлены банками и почтой вместе с пенсией и другими ежемесячными перечислениями по графику, то есть с 3 апреля.

Никуда обращаться или подавать заявления не нужно. Деньги перечислят в апреле или мае на основании имеющихся у Соцфонда данных.

«Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена», - сообщили в СФР.

В ведомстве напомнили: выплата установлена ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья либо заболевания в районах боевых действий. Также ее предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств и по некоторым другим основаниям.