В 2026 году более 150 беременных студенток получили по 100 000 рублей

За 5 месяцев 2026 года в Пензенской области более 150 беременных студенток получили выплату в размере 100 000 рублей. Об этом сообщил врио министра труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Меру поддержки начали предоставлять с 2025-го, в первый год ее получили 137 человек.

Изначально такая материальная помощь была доступна только тем, кто учится очно, но затем круг получателей расширили, включив в него обучающихся заочно или очно-заочно.

Единовременная выплата предоставляется при постановке студенток в возрасте до 25 лет на учет по беременности на сроке до 12 недель.

Кроме того, нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории Пензенской области не менее 3 лет, быть студентом колледжа или вуза региона.