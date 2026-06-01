Дублер улицы Новоселов начнут строить в 2026 году

Начать строить дорогу-дублер улицы Новоселов в Заре нужно в этом году. Такую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства в понедельник, 1 июня.

Он поручил Управлению строительства и дорожного хозяйства Пензенской области обеспечить заключение контракта «под ключ».

«Нужно начать в этом году и оперативно сделать, тем более что дорожная организация готова работать. Мы там будем дальше развивать промышленную зону, эта дорога нужна», - пояснил Олег Мельниченко.

В декабре 2025 года во время прямой линии губернатор говорил, что новую дорогу в Заре могут начать строить в 2026-м. Тогда начиналась разработка проектно-сметной документации.

По плану, дорога пойдет от развязки на 624-м километре трассы М-5 к улице Новоселов в обход «Лугометрии». Ее протяженность составит около 4 километров.

