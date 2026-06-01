В Пензенской области прошли проверку 37 пляжей

С 1 июня на территории Пензенской области официально стартует купальный сезон. Хотя погода пока не позволяет окунаться в воду, в региональном ГУ МЧС России назвали 37 мест, которые будут открыты для купания.

Дно водоемов очищено от опасных предметов и мусора, зоны заплыва отделены буйками, на суше организованы спасательные посты.

В Пензе подготовлены 3 пляжа:

- на ул. Курортной (река Вядя);

- на ул. Антонова;

- в СНТ «Искра-1» (озеро Красный Куст).

В Пензенском районе - тоже 3:

- п. Березовая Роща (Сурское водохранилище);

- Спутник (пляж «Лазурный»);

- пляж «Русеевский».

В Заречном будет работать пляж зоны отдыха «Лесная».

В МЧС перечислили остальные прошедшие проверку пляжи:

- Башмаковский район - пляж р. п. Башмаково;

- Бековский район - пляж р. п. Беково;

- Белинский район - пляж г. Белинского;

- Бессоновский район - пляж на реке Вяде (п. Подлесный);

- Вадинский район - пляж на пруду д. Артамас;

- Городищенский район - с. Юлово, Юловский пруд;

- Земетчинский район - р. Выша (ориентир - 500 м на северо-восток от ул. Рабочей р. п. Земетчино);

- Иссинский район - пляж на пруду «Барский пруд» (с. Бекетовка);

- Каменский район - 4 км юго-восточнее п. Калинино, база отдыха «Белая гора», овраг «Сидорова балка»;

- Камешкирский район - пруд «Лапшовский» ( с. Лапшово);

- Колышлейский район - пляж р. Колышлей (с. Сущевка);

- Кузнецкий район - база отдыха «Сосновка» (с. Сосновка);

- Кузнецкий район - база отдыха «Сосновый бор» (с. Второе Тарлаково);

- Кузнецкий район - пляж «Лагуна» (с. Старый Кряжим);

- Лопатинский район - в 600 м от с. Козловка по направлению юго-восток;

- Мокшанский район - пляж п. Парижская Коммуна;

- Мокшанский район - пляж на ул. Кривулиной в с. Рамзай;

- Малосердобинский район - с. Малая Сердоба (в 700 м на северо-восток от с. Малая Сердоба);

- Наровчатский район - пляж с. Шиловка;

- Никольский район - с. Серман;

- Пачелмский район - с. Подгорное, на ручье «Подгорный» (в 3 км на юг от р. п. Пачелма);

- Пачелмский район - акватория водохранилища «Белынское»;

- Сердобский район - пляж детского лагеря «Солнечная поляна» (с. Куракино);

- Сердобский район - пляж детского лагеря «Чайка» (с. Секретарка);

- Сердобский район - г. Сердобск, р. Сердоба, участок с. Пригородное;

- Сердобский район - лагерь труда и отдыха «Вдохновение» (с. Секретарка);

- Тамалинский район - пруд «Богдановский» (р. п. Тамала);

- Шемышейский район - р. Уза, левобережье р. п. Шемышейка, пляж «Уза»;

- Сосновоборский район - Горский пруд;

- Спасский район - пляж с. Кошелевка.