В Пензенской области прошли проверку 37 пляжей

С 1 июня на территории Пензенской области официально стартует купальный сезон. Хотя погода пока не позволяет окунаться в воду, в региональном ГУ МЧС России назвали 37 мест, которые будут открыты для купания.
Дно водоемов очищено от опасных предметов и мусора, зоны заплыва отделены буйками, на суше организованы спасательные посты.
В Пензе подготовлены 3 пляжа:
- на ул. Курортной (река Вядя);
- на ул. Антонова;
- в СНТ «Искра-1» (озеро Красный Куст).
В Пензенском районе - тоже 3:
- п. Березовая Роща (Сурское водохранилище);
- Спутник (пляж «Лазурный»);
- пляж «Русеевский».
В Заречном будет работать пляж зоны отдыха «Лесная».
В МЧС перечислили остальные прошедшие проверку пляжи:
- Башмаковский район - пляж р. п. Башмаково;
- Бековский район - пляж р. п. Беково;
- Белинский район - пляж г. Белинского;
- Бессоновский район - пляж на реке Вяде (п. Подлесный);
- Вадинский район - пляж на пруду д. Артамас;
- Городищенский район - с. Юлово, Юловский пруд;
- Земетчинский район - р. Выша (ориентир - 500 м на северо-восток от ул. Рабочей р. п. Земетчино);
- Иссинский район - пляж на пруду «Барский пруд» (с. Бекетовка);
- Каменский район - 4 км юго-восточнее п. Калинино, база отдыха «Белая гора», овраг «Сидорова балка»;
- Камешкирский район - пруд «Лапшовский» ( с. Лапшово);
- Колышлейский район - пляж р. Колышлей (с. Сущевка);
- Кузнецкий район - база отдыха «Сосновка» (с. Сосновка);
- Кузнецкий район - база отдыха «Сосновый бор» (с. Второе Тарлаково);
- Кузнецкий район - пляж «Лагуна» (с. Старый Кряжим);
- Лопатинский район - в 600 м от с. Козловка по направлению юго-восток;
- Мокшанский район - пляж п. Парижская Коммуна;
- Мокшанский район - пляж на ул. Кривулиной в с. Рамзай;
- Малосердобинский район - с. Малая Сердоба (в 700 м на северо-восток от с. Малая Сердоба);
- Наровчатский район - пляж с. Шиловка;
- Никольский район - с. Серман;
- Пачелмский район - с. Подгорное, на ручье «Подгорный» (в 3 км на юг от р. п. Пачелма);
- Пачелмский район - акватория водохранилища «Белынское»;
- Сердобский район - пляж детского лагеря «Солнечная поляна» (с. Куракино);
- Сердобский район - пляж детского лагеря «Чайка» (с. Секретарка);
- Сердобский район - г. Сердобск, р. Сердоба, участок с. Пригородное;
- Сердобский район - лагерь труда и отдыха «Вдохновение» (с. Секретарка);
- Тамалинский район - пруд «Богдановский» (р. п. Тамала);
- Шемышейский район - р. Уза, левобережье р. п. Шемышейка, пляж «Уза»;
- Сосновоборский район - Горский пруд;
- Спасский район - пляж с. Кошелевка.