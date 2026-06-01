В Пензе отменили праздничные мероприятия ко Дню защиты детей

Мероприятия, которые планировались в городских парках и на центральной площади ко Дню защиты детей, 1 июня не состоятся, сообщили в администрации Пензы.

Их перенесли в связи с погодными условиями.

«Речь идет о праздничной программе на площади Ленина, в зоопарке, парке Белинского и Детском парке. О дате и времени проведения мероприятий сообщим дополнительно», - добавили в мэрии.

Парк Белинского и Детский парк уже проинформировали, что перенесли программу на 3 июня.

По данным Приволжского УГМС, 1 июня в Пензе пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В дневное время термометры будут показывать +15...+17 градусов.