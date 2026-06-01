В минтруде перечислили условия оформления семейного капитала

С понедельника, 1 июня, в Пензенской области начала действовать программа регионального семейного капитала. Кто имеет право на господдержку, детально разъяснил врио министра труда Алексей Качан во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Выплата в размере 1 млн рублей предназначена тем, у кого после 1 июня 2026 года появился второй ребенок. Подать заявку могут или мать, или отец, главное - чтобы они были моложе 35 лет.

Другим обязательным условием стала регистрация рождения в одном из загсов Пензенской области.

Еще один необходимый критерий - нуждаемость в улучшении жилищных условий. Граница обеспеченности - меньше 15 кв. м на человека.

«С рождением второго ребенка семья состоит из 4 человек. Если живут в 1-2-комнатной меньше 60 кв, уже признаны нуждающимися и имеют право обратиться. Но это должно быть именно их жилье, не родительское, просто меньше 60 кв. м», - уточнил Алексей Качан.

Если собственной недвижимости нет, семья по умолчанию считается нуждающейся.

Подать заявление можно в МФЦ и непосредственно в минтруд (Некрасова, 24, каб. 303, тел. 20-20-10) в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Срок реализации сертификата – 6 месяцев с момента его выдачи.

Потратить деньги можно на покупку квартиры в новостройке, ИЖС, с использованием счетов эскроу, оплату первоначального взноса или погашение части основного долга. Вторичное жилье в учет не берется, добавил Алексей Качан.

«Рассчитываем, что в этом году [семейным капиталом] воспользуются не менее 300 семей», - заключил министр.