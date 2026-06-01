В Богоявленском храме обнаружили старинные росписи

В Богоявленском храме на улице Октябрьской в Пензе (бывший ДК имени Дзержинского) обнаружили росписи рубежа XIX-XX веков, выполненные в стиле модерн.

«На данный момент удалось расчистить две монументальные фигуры высотой около 5 метров каждая: изображение апостола Петра на алтарной стене правого придела и архангела Иегудиила - в левом алтаре», - сообщили в Пензенской епархии.

Росписи будут отреставрированы. Предполагается, что под побелкой могут скрываться и другие фрагменты изображений.

Богоявленский храм заложили в 1874 году, а освятили в 1884-м. Центральный придел был посвящен Богоявлению Господню, правый - Успению Божией Матери, левый - Архистратигу Михаилу и святителю Иоанну Златоусту.

В 1923 году храм передали железнодорожникам, и вскоре там открылся клуб имени Феликса Дзержинского. Он стал центром культурной жизни района.

В XXI веке РПЦ вернула здание. В 2019-м Дворец культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского перепрофилировали в епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского.