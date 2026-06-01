На неделе в регионе установится по-летнему теплая погода

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 июня.

Сперва регион продолжит находиться под влиянием циклонического вихря. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, не исключен град.

Затем область окажется под воздействием поля повышенного давления.

«Установится по-летнему теплая погода без существенных осадков», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Если в самом начале рабочей недели днем воздух будет прогреваться максимум до +18 градусов, то в конце - до +25.

