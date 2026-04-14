В помещении бывшего кинотеатра «Москва» откроется супермаркет

В помещении бывшего кинотеатра «Москва» на улице Гладкова, 1/Володарского, 68, активными темпами идет ремонт.

Исчезли красивые советские двери, вместо них появились современные стеклянные.

Судя по объявлению, прикрепленному к одной из них, вскоре здесь откроется сетевой магазин «Пятерочка»: работодатель уже набирает сотрудников.

«Остается надеяться, что поверх лепнины не появится привычная огромная красная вывеска», - высказались пользователи в Сети.

Помещение бывшего кинотеатра площадью 798,3 кв. м уже находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако идею не реализовали.

В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта. От планов отдать помещение театру отказались, решив открыть там «Музей уходящей эпохи». Но экспозиция так и не появилась.

Помещение ветшало и разрушалось, в конце концов в марте 2023 года его выставили на торги. В апреле сделка состоялась: у «Москвы» появился новый хозяин - ее за 31 млн 776 тыс. рублей выкупило ООО «Юнион Логистик».

После этого дом капитально отремонтировали, обновив кровлю, фасад и фундамент.