В помещении бывшего кинотеатра «Москва» откроется супермаркет

Общество

Печать
Max

В помещении бывшего кинотеатра «Москва» на улице Гладкова, 1/Володарского, 68, активными темпами идет ремонт.

Исчезли красивые советские двери, вместо них появились современные стеклянные.

Судя по объявлению, прикрепленному к одной из них, вскоре здесь откроется сетевой магазин «Пятерочка»: работодатель уже набирает сотрудников.

«Остается надеяться, что поверх лепнины не появится привычная огромная красная вывеска», - высказались пользователи в Сети.

Помещение бывшего кинотеатра площадью 798,3 кв. м уже находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако идею не реализовали.

В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта. От планов отдать помещение театру отказались, решив открыть там «Музей уходящей эпохи». Но экспозиция так и не появилась.

Помещение ветшало и разрушалось, в конце концов в марте 2023 года его выставили на торги. В апреле сделка состоялась: у «Москвы» появился новый хозяин - ее за 31 млн 776 тыс. рублей выкупило ООО «Юнион Логистик».

После этого дом капитально отремонтировали, обновив кровлю, фасад и фундамент.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кинотеатр ремонт реконструкция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!