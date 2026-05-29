В Сердобском районе обезвредили «диверсантов» с беспилотниками

В Сердобском районе 26 и 27 мая прошли антитеррористические учения. Об их итогах рассказали в УФСБ России по Пензенской области.
По сценарию, в регион проникли диверсанты. Они повредили инфраструктуру объектов связи и при помощи беспилотников совершили теракт на критически важном предприятии области.
Правоохранители занимались розыском злоумышленников и их пособников в рамках контртеррористической операции.
Во время учений отработали задачи по информационному взаимодействию между подразделениями ведомств и оперативным штабом, проведению эвакуации, оцеплению, блокированию диверсантов на участке местности и минимизации последствий совершенных ими преступлений.
«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана положительная оценка действиям участников учения, отмечен полученный дополнительный опыт проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень организованного межведомственного взаимодействия региональных ведомств», - сообщили в УФСБ.