В Сердобском районе обезвредили «диверсантов» с беспилотниками

В Сердобском районе 26 и 27 мая прошли антитеррористические учения. Об их итогах рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

По сценарию, в регион проникли диверсанты. Они повредили инфраструктуру объектов связи и при помощи беспилотников совершили теракт на критически важном предприятии области.

Правоохранители занимались розыском злоумышленников и их пособников в рамках контртеррористической операции.

Во время учений отработали задачи по информационному взаимодействию между подразделениями ведомств и оперативным штабом, проведению эвакуации, оцеплению, блокированию диверсантов на участке местности и минимизации последствий совершенных ими преступлений.

«Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана положительная оценка действиям участников учения, отмечен полученный дополнительный опыт проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень организованного межведомственного взаимодействия региональных ведомств», - сообщили в УФСБ.