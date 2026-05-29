Сквер Дзержинского по-прежнему обнесен забором

В Управлении ЖКХ Пензы не смогли сказать, когда исчезнет ограждение у сквера имени Дзержинского.

Сроком уборки забора и открытия доступа к памятнику пограничникам поинтересовался житель областного центра на странице главы города Олега Денисова во «ВКонтакте».

В управлении напомнили, что сквер расположен на двух участках, оба находятся в частной собственности. Забор установили для проведения санитарной вырубки деревьев, зараженных ясеневой златкой.

«В связи с тем, что данные участки являются частной собственностью, решение о демонтаже ограждения остается за собственником данных объектов. Вместе с тем, подход к памятному знаку «Слава пензенским пограничникам!» возможен», - пояснил представитель управления.

Ранее сообщалось, что санитарную вырубку в сквере хотят сделать до 1 февраля 2026 года. После этого ограждение собирались убрать.

