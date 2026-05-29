Жители ПФО используют российские платежные средства за границей

Общество

Жители ПФО используют российские платежные средства за границей
Печать
Max

Результаты опроса ВТБ показали, что большинство жителей ПФО покупают товары и услуги за рубежом во время поездок или онлайн. Наиболее популярными способами оплаты за границей стали российские платежные сервисы, включая QR-код (его используют 36% респондентов) и карты российских банков (25%). Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Каждый третий житель ПФО специально узнает в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, 21% заказывают карту российского банка в системе Union Pay. Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Более 60% чаще предпочитают не рисковать, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

Планируя поездки этим летом, жители ПФО намерены использовать альтернативные способы оплаты прежде всего для покупки еды (37%), одежды (34%), развлечений и продуктов (по 24%). Именно эти категории трат за границей лидируют по доле безналичных платежей.

«Мы видим четкий тренд на альтернативные решения, в первую очередь оплату по QR-коду. Это логичный процесс - удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны», - отметил Алексей Охорзин.

* Опрос проведен в мае 2026 года среди 1 500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк сервис
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!