Запустение и разруха: появились фотографии из кинотеатра «Москва»

26.04.2023 | 11:06

Пензенскому фотографу Ане Аристовой удалось побывать в бывшем кинотеатре «Москва» до его продажи. Девушка сделала несколько снимков, запечатлевших, в каком упадке находится помещение на пересечении улиц Володарского и Пушкина.

Первый в области кинотеатр «Москва» на 400 мест с двумя залами (Красным и Синим) открыли в 1956 году. Его построили по проекту архитектора Якуба Усейнова в стиле сталинского ампира, горожане восхищались барельефами и лепниной.

После развала СССР помещение оказалось в частных руках. Там располагались рок-клуб «А’Эроплан», затем бильярдная и бар. Но в итоге закрылось все.

В 2014‑м собственники выставили помещение на продажу. Покупателей не нашлось. Через несколько лет бывший кинотеатр, который продолжал ветшать все это время, вернули в собственность Пензенской области. Сначала его хотели отдать «Театру Доктора Дапертутто», потом - открыть в помещении «Музей уходящей эпохи». Но планы не реализовались.

20 апреля 2023 года «Москву» продали за 31 млн 776 тыс. рублей. Новый владелец бывшего кинотеатра - ООО «Юнион Логистик».

Фото из группы «Заброшенные места г. Пензы и не только».