Жителей Арбекова предупредили о пробках из-за ремонта дороги

На проспекте Строителей в Пензе продолжается ремонт проезжей части. Сейчас он ведется на отрезке от путепровода до торгового центра «Олимп». О ходе работ в пятницу, 29 мая, рассказал глава города Олег Денисов.

«Заканчиваем фрезеровать участок. На объекте не просто подняли, а полностью привели в нормативное состояние ливнеприемные колодцы с заменой основания и бетонных колец. До конца недели установим бортовой камень в направлении из центра города», - написал он в своем канале в МАХ.

В понедельник, 1 июня, «Пензавтодор» начнет укладывать нижний слой асфальта, из-за чего движение транспорта может оказаться затруднено.

«Чтобы создавать меньше помех, с 6:00 до 10:00 будут асфальтировать проезжую часть по направлению из центра. Так жителям в час пик будет удобнее добираться до работы. А с 10:00 до 16:00 - по направлению в центр, чтобы горожане быстрее вернулись домой», - отметил Олег Денисов.

Он подчеркнул, что полностью участок перекрывать не станут, одну-полторы полосы оставят открытыми.