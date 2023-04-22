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Общество

В Пензе продали бывший кинотеатр «Москва»

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В Пензе завершился аукцион, на который было выставлено помещение бывшего кинотеатра «Москва».

Ранее оно находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако идею не реализовали.

В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации. От идеи отдать помещения театру отказались, решив открыть в здании «Музей уходящей эпохи». Но экспозиция так и не появилась.

2 марта 2023-го правительство Пензенской области издало распоряжение «приватизировать путем продажи на открытом аукционе нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м».

Объявление о продаже разместили 15 марта на сайте мингосимущества. Первоначальная цена составила 31 млн 776 тыс. рублей. Окончание приема заявок назначалось на 10 апреля, а сам аукцион - на 20-е.

7 апреля в 16:07 была зарегистрирована единственная заявка. Она поступила от ООО «Юнион Логистик». Покупатель согласился с назначенной ценой.

20 апреля подписали протокол подведения итогов. Торги состоялись, «Москва» продана.

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