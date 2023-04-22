В Пензе продали бывший кинотеатр «Москва»

В Пензе завершился аукцион, на который было выставлено помещение бывшего кинотеатра «Москва».
Ранее оно находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако идею не реализовали.
В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации. От идеи отдать помещения театру отказались, решив открыть в здании «Музей уходящей эпохи». Но экспозиция так и не появилась.
2 марта 2023-го правительство Пензенской области издало распоряжение «приватизировать путем продажи на открытом аукционе нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м».
Объявление о продаже разместили 15 марта на сайте мингосимущества. Первоначальная цена составила 31 млн 776 тыс. рублей. Окончание приема заявок назначалось на 10 апреля, а сам аукцион - на 20-е.
7 апреля в 16:07 была зарегистрирована единственная заявка. Она поступила от ООО «Юнион Логистик». Покупатель согласился с назначенной ценой.
20 апреля подписали протокол подведения итогов. Торги состоялись, «Москва» продана.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀