Здание с проданным кинотеатром «Москва» капитально ремонтируют

03.07.2023 | 10:05

Дом № 68 на улице Володарского в Пензе, в котором располагается недавно проданный экс-кинотеатр «Москва», капитально ремонтируют.

Помещение площадью 798,3 кв. м выставили на торги в марте 2023 года. В апреле сделка состоялась: у «Москвы» появился новый хозяин - ее за 31 млн 776 тыс. рублей выкупило ООО «Юнион Логистик».

«Что с экс-кинотеатром будет дальше, покажет время, а вот само здание точно преобразится по программе капитального ремонта», - сообщили в администрации Пензы.

Отремонтируют кровлю, фасад и фундамент. На объекте трудятся сразу две подрядные организации.

Помещение экс-кинотеатра уже находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако идею не реализовали.

В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации. От планов отдать помещение театру отказались, решив открыть там «Музей уходящей эпохи». Но экспозиция так и не появилась.

Помещение ветшало и разрушалось, и в итоге его продали.