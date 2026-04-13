В Пензе в жилых домах начали отключать отопление

С понедельника, 13 апреля, в Пензе началось поэтапное отключение отопления. Соответствующее постановление было подписано главой города Олегом Денисовым 9-го числа.

В первую очередь батареи остынут в жилых домах. На последнем этапе тепло исчезнет в объектах образования и здравоохранения. Как правило, весь процесс занимает около недели.

«Затем ресурсники проведут анализ всех аварий, возникших за прошедший период. Их задача - принять действенные меры, чтобы не допустить подобных ситуаций. Выполнить капитальный ремонт оборудования они обязаны до нового сезона - к середине сентября 2026 года», - уточнил ранее Денисов.

Отопительный сезон в Пензе из-за неблагоприятных погодных условий стартовал рано - 25 сентября. Таким образом, он продлился более 6 с половиной месяцев.

Ранее стало известно, что в Заречном к отключению тепла приступят со вторника, 14 апреля. В этот день прекратят подачу ресурса на предприятия, в организации, учреждения и жилые многоквартирные дома.