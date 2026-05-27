Ветеранам боевых действий упростят доступ к медицинской помощи

Ветеранам боевых действий собираются облегчить доступ к медицинской помощи. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении в среду, 27 мая, сообщает «Парламентская газета».

Суть изменений заключается в дополнении перечня сведений, собираемых для базы данных ОМС. К ним добавятся указание на льготный статус и информация об инвалидности с уточнением группы (при наличии).

Обновления будут автоматически поступать в федеральный ФОМС из единой цифровой платформы в социальной сфере и системы «Соцстрах». Это избавит от лишних формальностей.

Доступ к сведениям получат исключительно уполномоченные сотрудники ФОМС. В территориальные фонды, страховые и медицинские организации информация поступит только в рамках оперативного обмена.

Такой порядок распространяется и на членов семей ветеранов боевых действий.