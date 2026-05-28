У 9% пензенских школьников выявили высокий риск асоциального поведения

В прошедшем учебном году более 72 000 школьников Пензенской области прошли тестирование на выявление рисков асоциального поведения.

Результаты проверки обнародовало региональное министерство образования. Тесты показали, что у более 90% детей низкая вероятность рискового поведения. Около 9% подростков продемонстрировали высокие или высочайшие риски.

Профилактические меры решили усилить. В их числе - проведение специализированных мероприятий, тесное взаимодействие с семьями, адресный анализ результатов тестирования.

В регионе уже несколько лет реализуют проект по профилактике вовлечения школьников в деструктивную активность. Педагоги в том числе анализируют контент на страницах в соцсетях учеников, их поведение в Сети, чтобы на ранней стадии выявить детей, проявляющих интерес к запрещенным негативным материалам.

«Работаем комплексно: смотрим на учебу подростка, на его занятость, на все характеристики, даем рекомендации. На данный момент принято свыше 450 мер, направленных на противодействие факторам, способствующим противоправным деяниям», - рассказала врио министра образования региона Лариса Казакова на заседании в областном правительстве.