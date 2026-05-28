Реклама в почтовых ящиках может оказаться под запретом

Общество

Реклама в почтовых ящиках может оказаться под запретом
Печать
Max

В России могут запретить класть рекламу в почтовые ящики без согласия жильцов. С таким предложением в среду, 27 мая, депутаты Госдумы РФ обратились к Минцифры, ФАС и «Почте России».

«Предлагается закрепить в законодательстве норму, согласно которой размещение рекламных материалов в почтовых ящиках допускается исключительно на основании согласия, выраженного решением общего собрания собственников помещений, либо при наличии индивидуального согласия конкретного абонента», - пишет «Парламентская газета».

Депутаты отметили, что ежедневно в почтовых ящиках россиян оказывается множество буклетов, флаеров и листовок с сообщениями об акциях, скидках и подарках. По их словам, это «пожароопасный хлам».

Кроме того, такая форма рекламы, хоть и дешевая и надежная для маркетологов, вызывает у многих граждан раздражение.

По мнению депутатов, инициатива направлена не против рекламы. Цель изменений - дать возможность россиянам самим решать, что попадет в их почтовые ящики.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
реклама почта подъезд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!