В Пензе подписано постановление о завершении отопительного сезона

В Пензе подписано постановление о завершении отопительного сезона
Глава Пензы Олег Денисов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Об этом чиновник сообщил на своих страницах в соцсетях в пятницу, 10 апреля.

Ресурс начнут отключать с 13-го числа, при этом горячую воду продолжат подавать. В первую очередь батареи остынут в жилых домах. На последнем этапе тепло исчезнет в объектах образования и здравоохранения.

«Затем ресурсники проведут анализ всех аварий, возникших за прошедший период. Их задача - принять действенные меры, чтобы не допустить подобных ситуаций. Выполнить капитальный ремонт оборудования они обязаны до нового сезона - к середине сентября 2026 года», - написал Денисов.

Отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября. Такое решение приняли из-за погодных условий.

Весной 2025 года отопление отключали с 15 апреля. Процесс занял неделю.

